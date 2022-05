Την ώρα που τα κρούσματα της «ευλογιάς των πιθήκων» αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έστειλε εγκύκλιο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Και αν μέχρι σήμερα τα κρούσματα περιορίζονταν σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ισπανία και Πορτογαλία, το πρώτο κρούσμα της ασθένειας στην Ιταλία σήμανε συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση – που βλέπει τη διασπορά να μεγαλώνει.

«Αυτό το ξέσπασμα είναι σπάνιο και ασυνήθιστο», δήλωσε η επιδημιολόγος Σούζαν Χόπκινς, η οποία είναι η επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA). «Το πού ακριβώς και το πώς [οι άνθρωποι] μολύνθηκαν παραμένει υπό επείγουσα έρευνα» πρόσθεσε.

Εξοπλισμό σε γιατρούς και νοσοκόμες

Οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό στις χώρες που καταγράφονται κρούσματα θα παροτρύνονται να φορούν επιπλέον εξοπλισμό ατομικής προστασίας όταν εξετάζουν ασθενείς με νέο εξάνθημα, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μαζικής μετάδοσης της «ευλογιάς των πιθήκων».

Παράλληλα, όσοι πολίτες διαπιστώσουν ότι έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της ασθένειας, θα πρέπει να ειδοποιούν τις υγειονομικές αρχές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που θυα τους δίνονται.

Τα συμπτώματα της ευλογιάς των πιθήκων

Η «ευλογιά των πιθήκων» οφείλει το όνομά της στην προέλευσή της από το ζώο, ενώ συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μετά από επαφή με τρωκτικά όπως οι αρουραίοι και τα ποντίκια.

Αυτά μεταδίδουν τη νόσο μέσω των σωματικών υγρών τους, με το αίμα, τις φουσκάλες και τα κόπρανα να λειτουργούν ως παράγοντες μετάδοσης.

Τα κύρια συμπτώματα της είναι: Πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, ρίγη, κόπωση και δερματικά εξανθήματα σε όλο το σώμα.

Πρόκειται για μία σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία σκοτώνει έως και 1 στους 10 από τους μολυσμένους, ενώ μεταξύ των ανθρώπων μεταδίδεται μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατά την παρατεταμένη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω σωματικών υγρών.

Το εξάνθημα εμφανίζονται αρχικά στο πρόσωπο πριν εξαπλωθούν αλλού και μπορεί να μοιάζουν με ανεμοβλογιά, ενώ η διάρκεια των συμπτωμάτων της «ευλογιάς των πιθήκων» ποικίλλει και μπορεί να διαρκέσει από δύο εβδομάδες έως ένα μήνα.

Τα συμπτώματα δεν είναι συνήθως θανατηφόρα, ωστόσο οι άνθρωποι θα πρέπει να παραμείνουν σε ειδικούς νοσοκομειακούς θαλάμους, προκειμένου να αναρρώσουν χωρίς πρόβλημα.

Μαγιορκίνης: «Να σκεφτούμε out of the box»

Τη δική του άποψη για την «ευλογιά των πιθήκων» και την αντιμετώπιση που πρέπει να έχει από τους επιστήμονες κατέθεσε και ο καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως είπε, υπάρχουν τρία επιδημιολογικά σημεία, που θα πρέπει να προσέξουν ειδικοί και πολίτες. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως «τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν), πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες, τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου».

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box» υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει η πιθανότητα «να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς».

«Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση» κατέληξε ο καθηγητής Επιδημιολογίας.

Υπεύθυνες οι σεξουαλικές επαφές;

Παράλληλα, οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ευθύνονται οι σεξουαλικές επαφές για την μετάδοση της «ευλογιάς των πιθήκων».

Αν και αρχικά πίστευαν ότι ο ιός μπορούσε να εξαπλωθεί μόνο με τη στενή επαφή, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι κάποιος θα μπορούσε να προσβληθεί από τον ιό κατά τη σεξουαλική επαφή, μια σύνδεση που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες στη Βρετανία εξέτασαν τα επτά κρούσματα του ιού που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Αγγλία, τα έξι εκ των οποίων είναι στο Λονδίνο.

Όπως ανέφεραν, τα τέσσερα κρούσματα είναι ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι άνδρες. «Αυτό είναι «άκρα υποδηλωτικό» ότι το σεξ είναι οδηγός μετάδοσης», σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο Mateo Prochazka, ειδικός σε Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και επικεφαλής της ομάδας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου που ερευνά τα κρούσματα της «ευλογιάς των πιθήκων», είπε ότι το σεξ δεν έχει περιγραφεί ποτέ πριν ως μέσο μετάδοσής της.

«Η στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων (όπως κατά τη διάρκεια του σεξ) θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετάδοση, κάτι που δεν είχε περιγραφεί ποτέ μέχρι τώρα» έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

«Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό των κρουσμάτων στο τρέχον ξέσπασμα στην Αγγλία που είναι ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι (4/7 ήτοι 57%) υποδηλώνει έντονα τη διάδοση στα σεξουαλικά δίκτυα» συμπλήρωσε.

«Αυτό υποδηλώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί κοινές επαφές μόνο για δύο από τις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις» τόνισε και πρόσθεσε ότι ο ιός θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω του σεξ, αλλά δεν ήταν η κύρια οδός του, όπως η σιγκέλλωση ή η λαμβλίαση.