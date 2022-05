Οι σεξουαλικές επαφές πιθανή αιτία μετάδοσης της «ευλογιάς των πιθήκων» – Συναγερμός στην Ευρώπη

Το ενδεχόμενο να ευθύνονται οι σεξουαλικές επαφές για την μετάδοση της «ευλογιάς των πιθήκων» εξετάζουν οι επιστήμονες που παρακολουθούν τα κρούσματα στη Βρετανία.

Αν και αρχικά πίστευαν ότι ο ιός μπορούσε να εξαπλωθεί μόνο με τη στενή επαφή, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι κάποιος θα μπορούσε να προσβληθεί από τον ιό κατά τη σεξουαλική επαφή, μια σύνδεση που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες στη Βρετανία εξέτασαν τα επτά κρούσματα του ιού που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Αγγλία, τα έξι εκ των οποίων είναι στο Λονδίνο.

Όπως ανέφεραν, τα τέσσερα κρούσματα είναι ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι άνδρες. «Αυτό είναι «άκρα υποδηλωτικό» ότι το σεξ είναι οδηγός μετάδοσης», σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο Mateo Prochazka, ειδικός σε Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και επικεφαλής της ομάδας της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου που ερευνά τα κρούσματα της «ευλογιάς των πιθήκων», είπε ότι το σεξ δεν έχει περιγραφεί ποτέ πριν ως μέσο μετάδοσής της.

Close contact between two people (such as during sex) could also facilitate transmission – but this has never been described before.

— Mateo Prochazka (@teozka) May 17, 2022