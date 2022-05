Σουηδία: Υπογράφηκε το επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η Αν Λίντε, υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας είναι αυτή που υπέγραψε το επίσημο αίτημα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η διαδικασία υπογραφής του αιτήματος μεταδόθηκε ζωντανά από τη δημόσια σουηδική τηλεόραση SVT, η οποία χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική για τη χώρα.

«Κάνουμε το καλύτερο για τη χώρα μας», τόνισε η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας μετά την υπογραφή του εγγράφου. Η ίδια χαρακτήρισε το συγκεκριμένο βήμα ως «μεγάλο» και «σοβαρό», καθώς ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλει και αυτό που είναι καλύτερο για τη χώρα.

Το επίσημο έγγραφο αναμένεται να σταλεί στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, μαζί με αυτό της Φινλανδίας, με πρώτο παραλήπτη τον Γενς Στόλτενμπεργκ, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

BREAKING:

Sweden’s Foreign Minister Ann Linde has just signed Sweden’s application for NATO membership.

Sweden will wait for the Finnish Parliament to vote on their membership and will then send in its application to the NATO HQ either today or tomorrow. pic.twitter.com/tDOVnzTuNM

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 17, 2022