Η επική αντίδραση των φιλάθλων της Λίβερπουλ στο πέναλτι του Τσιμίκα

Με ήρωα τον Κώστα Τσιμίκα, η Λίβερπουλ «λύγισε» την Τσέλσι στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το 8ο FA Cup της ιστορίας της μένοντας πλέον πίσω μόνο από την Άρσεναλ (14) και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (12).

Ο Έλληνας μπακ εκτέλεσε τον Μεντί, έκανε νόημα με τα αυτιά στους οπαδούς της Τσέλσι που ήταν πίσω από την εστία και έτρεξε προς τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον σήκωσαν στον αέρα! Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, οι οπαδοί της Λίβερπουλ έστησαν ένα φοβερό πάρτι το οποίο δημιούργησε ο «Τσίμι».

Μόλις ο Τσιμίκας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκρινε τον τελικό, οι οπαδοί της Λίβερπουλ «τρελάθηκαν» και έφτιαξαν ένα τρομερό σκηνικό με τα καπνογόνα να πρωταγωνιστούν…

🙌 The reaction from the Liverpool fans as Kostas Tsimikas’ penalty kick wins the #FACup.

The quadruple is still on for #LFC!

ABSOLUTE SCENES 🔥🔴🏆 pic.twitter.com/2COmfIOuck

