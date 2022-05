ΝΑΤΟ: Η Τουρκία δεν θα εμποδίσει την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας

Βέβαιος ότι δεν θα προβάλει εμπόδια η Τουρκία στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εφόσον υποβάλουν και επισήμως το σχετικό αίτημα, εμφανίστηκε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Η Τουρκία δεν σκοπεύει να εμποδίσει την ένταξη, επομένως είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες που έχει εκφράσει η Άγκυρα κατά τρόπο ο οποίος δεν θα καθυστερήσει την διαδικασία ένταξης» των δύο χωρών, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο.

[LIVE] 🎥 Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg‘s joint press conference (remote from Brussels) with Foreign Minister @ABaerbock of #Germany 🇩🇪 https://t.co/1BOyNsRpwK

— Oana Lungescu (@NATOpress) May 15, 2022