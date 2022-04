A dosimetrist measures the level of radiation around trenches dug by the Russian military in an area with high levels of radiation called the Red Forest, as Russia's attack on Ukraine continues, near the Chornobyl Nuclear Power Plant, in Chornobyl, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Σε λάθος μετάφραση οφείλεται εν τέλει ο «παγκόσμιος συναγερμός» που σήμανε σήμερα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, σχετικά με την κατάσταση των επιπέδων ραδιενέργειας στο Τσερνόμπιλ. Συγκεκριμένα, όπως μετάδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γκρόσι είχε δηλώσει πως το επίπεδο της ραδιενέργειας στον σταθμό τελεί «υπό ανωμαλία», ωστόσο όπως φαίνεται το νέο κείμενο θέλει τον επικεφαλής της ΙΑΕΑ να λέει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή πως το επίπεδο της ραδιενέργειας στον σταθμό είναι «κανονικό». Τα αποκαλυπτικά τηλεφωνήματα της Πισπιρίγκου Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η αναστάτωση που προκλήθηκε, οφείλεται σε λανθασμένη μετάφραση των δηλώσεων του Γκρόσι, ο οποίος χρησιμοποίησε τη φράση «at normal» και όχι τη λέξη «abnormal» για να περιγράψει την κατάσταση στο εργοστάσιο. CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site 'at normal': IAEA chief (Corrects from 'abnormal' due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j — AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022 Οι… σωστές δηλώσεις του Γκρόσι Κατά τα λοιπά, ο Γκρόσι που επισκέφτηκε το Τσερνόμπιλ ακριβώς 36 χρόνια μετά το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην Ιστορία, το 1986, ανέφερε πως «η κατάσταση ήταν εντελώς ανώμαλη και πολύ, πολύ επικίνδυνη» κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής από τις 24 Φεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ συνοδευόταν στο σημείο από μια ομάδα ειδικών «για να παραδώσουν απαραίτητο εξοπλισμό (δοσίμετρα, προστατευτικές στολές κ.λπ….)», να πραγματοποιήσουν «ραδιολογικούς και άλλους ελέγχους». Οι ειδικοί της IAEA πρέπει να «επισκευάσουν τα συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, που σταμάτησαν να μεταδίδουν δεδομένα προς την έδρα» της IAEA στη Βιέννη (Αυστρία) λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, είπε. Η περιοχή του Τσερνόμπιλ, 150 χλμ. βόρεια του Κιέβου, στα σύνορα με τη Λευκορωσία, έπεσε στα χέρια των Ρώσων στις 24 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της εισβολής τους. Στη συνέχεια σημειώθηκε διακοπή ηλεκτρισμού στο εργοστάσιο και στα δίκτυα επικοινωνίας. Οι Ρώσοι στρατιώτες αποσύρθηκαν από εκεί στις 31 Μαρτίου. Από τότε η κατάσταση επανέρχεται σταδιακά στην ομαλότητα, σύμφωνα με τις καθημερινές εκθέσεις της IAEA που συντάσσονται στη βάση πληροφοριών της ουκρανικής ρυθμιστικής αρχής για την πυρηνική ενέργεια.