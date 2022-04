Νέα Υόρκη: Καρέ – καρέ οι στιγμές τρόμου στο μετρό

Ένα νέο συγκλονστικό βίντεο από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο μετρό της Νέας Υόρκης, δείχνει καρέ καρέ τις στιγμές του πανικού την ώρα της επίθεσης του δράστη.

Στο βίντεο φαίνεται το τρένο να φτάνει στον σταθμό που βρίσκεται στην περιοχή του Μπρούκλιν και μόλις ανοίγουν οι πόρτες από το βαγόνι, οι επιβάτες βγαίνουν τρέχοντας φωνάζοντας.

Στις σοκαριστικές εικόνες φαίνονται και καπνοί να βγαίνουν μέσα από τον συρμό.

Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία, ενώ τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς.

#Watch visuals soon after attack in #Brooklyn metro #NewYork pic.twitter.com/ePAlg3yZOu

— 🇮🇳 Neelesh Purohit 🇮🇳 (@aapkaneelesh) April 12, 2022