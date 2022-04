Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν απόψε στο κέντρο του Τελ Αβίβ από την επίθεση ενόπλου, η οποία προκάλεσε σκηνές χάους στην «καρδιά» της ισραηλινής μεγαλούπολης.

Το Ερυθρό Άστρο του Δαβίδ — ο αντίστοιχος Ερυθρός Σταυρός στο Ισραήλ — ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. «Έχουμε δεχθεί μέχρι στιγμής 10 τραυματίες, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δύο από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους», ανέφερε το νοσοκομείο Ιτσίλοφ του Τελ Αβίβ.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι άκουσαν πυροβολισμούς και είδαν σκηνές χάους στην οδό Ντίζενγκοφ, όπου υπάρχουν πολλά μπαρ και εστιατόρια.

«Είναι σκηνικό πολέμου, στρατιώτες και αστυνομικοί παντού… Ερεύνησαν το εστιατόριο, οι άνθρωποι έκλαιγαν κι έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε στο AFP ο Μπενιαμίν Μπλουμ, ο οποίος εργάζεται σε ένα εστιατόριο λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Η 31χρονη Μπρέντα Έρλιχ, ασφαλίστρια από τη Χολόν, βρισκόταν μέσα σε ένα λεωφορείο με προορισμό το Τελ Αβίβ όταν άκουσε για την επίθεση. «Νιώθω ότι πρέπει να είμαι διαρκώς σε εγρήγορση και ότι πρέπει να κοιτάζω προς όλες τις κατευθύνσεις για να μη με αιφνιδιάσει κάποιος ένοπλος», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ζήτησαν από τους κατοίκους να μη βγουν από τα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από πυρά.

Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ μετέβη στο αρχηγείο του στρατού στο Τελ Αβίβ, όπου ενημερώνεται διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις μετά την τέταρτη επίθεση σε διάστημα δύο εβδομάδων στο Ισραήλ.

