Ουκρανία: Αυτή είναι η πόλη που θα κρίνει τη δεύτερη φάση του πολέμου

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να πάρει ολόκληρο τον έλεγχο του Ντονμπάς και να δημιουργήσει μια γη – γέφυρα προς την κατεχόμενη Κριμαία», εκτίμησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), οι ρωσικές δυνάμεις, στη δεύτερη φάση του σχεδίου τους σύμφωνα με τις ίδιες, βάζουν στο στόχαστρο μία πόλη στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση με τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή Ντονμπάς: το Σλοβιάνσκ.

Στο μεταξύ, η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε πως περιμένει μια επιδείνωση της κατάστασης σ’ αυτή την περιοχή, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να περικυκλώσουν τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος είναι ανεπτυγμένος από το 2014 σε μια γραμμή μετώπου κατά μήκος του Ντονέτσκ στα νότια και του Λουγκάνσκ στα ανατολικά – τις πρωτεύουσες των δύο αποσχισθεισών φιλορωσικών «δημοκρατιών» με το ίδιο όνομα -, η οποία προχωρεί πλέον μέχρι το Ιζιούμ στα βορειοδυτικά.

Οι ρωσικές δυνάμεις που προχωρούν από τον άξονα της πόλης Χάρκοβο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να επαναλάβουν επιθέσεις μέσω της πόλης Σλοβιάνσκ για να συνδεθούν με άλλες ρωσικές δυνάμεις στο Ντονμπάς και να περικυκλώσουν τους Ουκρανούς υπερασπιστές, αναφέρει η ανάλυση.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Ιζιούμ (νοτιοανατολικά του Χαρκόβου) την 1η Απριλίου και διεξήγαγαν προετοιμασίες για την επανέναρξη των επιθετικών επιχειρήσεων τις τελευταίες τρεις ημέρες: συσσώρευση προμηθειών, επανατοποθέτηση κατεστραμμένων μονάδων, επισκευή της κατεστραμμένης γέφυρας στο Ιζιούμ και διεξαγωγή αποστολών αναγνώρισης προς τα νοτιοανατολικά.

Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα θα ξεκινήσουν επιθετικές επιχειρήσεις προς το Σλοβιάνσκ, που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ιζιούμ, τις επόμενες ημέρες, εκτιμούν οι αναλυτές, προσθέτοντας πως οι προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων που προχωρούν από το Ιζιούμ για την κατάληψη του Σλαβιάνσκ θα αποδειχθούν πιθανότατα η επόμενη κομβική μάχη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιατί οι Ρώσοι θεωρούν ιδιαίτερης σημασίας την κατάληψη της πόλης; Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα σκοπεύουν να αποκόψουν τις ουκρανικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία και για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να πάρουν το Σλοβιάνσκ.

Εάν καταλάβουν την πόλη, θα έχουν στη συνέχεια την επιλογή να προχωρήσουν κατευθείαν ανατολικά για να συνδεθούν με τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στο Ρουμπεζνόγιε (μια διαδρομή που δεν θα απομονώσει πολλές ουκρανικές δυνάμεις) ή να προχωρήσουν προς Χόρλιβκα και Ντονέτσκ για να επιχειρήσουν μια ευρύτερη περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων.

Και οι δύο επιλογές θα μπορούσαν να επιτρέψουν τουλάχιστον περιορισμένες ρωσικές προόδους στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, σημειώνεται στην ανάλυση.

Εάν όμως οι ρωσικές δυνάμεις δεν καταφέρουν καθόλου να καταλάβουν το Σλοβιάνσκ, οι ρωσικές μετωπικές επιθέσεις στο Ντονμπάς είναι απίθανο να διασπάσουν ανεξάρτητα την ουκρανική άμυνα και η εκστρατεία της Ρωσίας να καταλάβει το σύνολο των περιφερειών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ πιθανότατα θα αποτύχει, τονίζεται.

Να σημειωθεί ότι το Σλαβιονσκ βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη Κραματόρσκ, η οποία δέχθηκε σφυροκόπημα στη διάρκεια της νύκτας. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, πιθανόν πύραυλοι ή ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς κατέστρεψαν γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα) στο κέντρο της πόλης ένα σχολείο το οποίο βρισκόταν δίπλα σε κτίριο της αστυνομίας.

1/2 #Kramatorsk suffered a missile strike by the Russian occupants. A missile ruined a school building. Railway track between Kramatorsk and Slovyansk was also damaged which made train traffic stop for a while. pic.twitter.com/vOnBRERH4h

— Kramatorsk Post (@Kramatorsk_Post) April 5, 2022