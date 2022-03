Επιστρέφουν οι πέντε αλλαγές από τη νέα σεζόν στην Premier League

Σε μια πολύ σημαντική απόφαση που θα ανακουφίσει πολλούς προπονητές και ποδοσφαιριστές ήρθαν οι ομάδες της Premier League.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Αγγλία, οι 20 ομάδες του πρωταθλήματος θα ψηφίσουν για τον κανονισμό των πέντε αλλαγών, μετά τα πολλά παράπονα που είχαν γίνει από τους προπονητές της λίγκας. Και τελικά φέρεται να έχουν αποφασίσει να τον επαναφέρουν και να τον καθιερώσουν, όπως γίνεται και στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Μάλιστα, η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς είναι είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (31/3). Έτσι μετά την έντονη γκρίνια των προπονητών, αλλά και των ποδοσφαιριστών, η Premier League θα φέρει πίσω τις πέντε αλλαγές, τις οποίες είχε κρατήσει μονάχα στην πρώτη περίοδο του κορωνοϊού.

NEW: Premier League clubs set to agree to five subs from next season. Vote at meeting tomorrow + high confidence there is enough support this time: https://t.co/YflbREOYkQ

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 30, 2022