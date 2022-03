Ρομάν Αμπράμοβιτς: Τον δηλητηρίασαν οι Ρώσοι ή υπάρχει άλλη εξήγηση;

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την είδηση περί συμπτωμάτων δηλητηρίασης του Ρομάν Αμπράμοβιτς, που επιβεβαίωσε λίγη ώρα αργότερα εκπρόσωπος του Ρώσου μεγιστάνα.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε πως ο Ρώσος μεγιστάνας και δυο κορυφαίοι Ουκρανοί διαπραγματευτές έπεσαν θύματα δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια συνομιλιών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Ωστόσο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν συνηγορούν σε αυτό και αναφέρουν ότι ο Ρώσος έπεσε θύμα περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η αποκάλυψη σοκ της Wall Street Journal άφησε άφωνους τους πάντες. Από ανθρώπους κοντά στον Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσιογράφο του Guardian ο Ρώσος ολιγάρχης έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες!

Ο Shaun Walker, με ανάρτησή του στο Twiter ανέφερε πως πηγή με άμεση γνώση επιβεβαίωσε τις αναφορές της WSJ ότι ο Ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης.

Ωστόσο, έδωσε και νέες πληροφορίες για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς «έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία»!

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. «Roman lost his sight for several hours» and was treated in Turkey, the source said.

Πριν από μερικές ώρες έπεφτε σαν… βόμβα η είδηση της Wall Street Journal πως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς και ορισμένοι Ουκρανοί διαπραγματευτές υπέστησαν δηλητηρίαση ύστερα από μια συνάντηση στο Κίεβο.

Ο Αμπράμοβιτς, αναλαμβάνοντας μεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση της κρίσης Ουκρανίας – Ρωσίας, είχε συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο στελέχη της ουκρανικής ομάδας των διαπραγματευτών παρουσίασαν συμπτώματα όπως κόκκινα μάτια, συνεχή και οδυνηρή δακρύρροια και ξεφλούδισμα του δέρματος στο πρόσωπο και τα χέρια τους. Η κατάσταση όλων τους, συμπεριλαμβανομένου και του Τάταρου βουλευτή από την Κριμαία Ρουστέμ Ουμέροφ, έχει βελτιωθεί και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Είναι άγνωστο τι προκάλεσε τα συμπτώματα αυτά.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ είπε ότι «διατυπώνονται πολλές εικασίες, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας». Ο Ρουστέμ Ουμέροφ άλλο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας και ένας εκ των… δηλητηριασθέντων, προέτρεψε τον κόσμο να μην εμπιστεύεται «μη επαληθευμένες πληροφορίες».

Το Κρεμλίνο δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα που του εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σχολιάσει το θέμα.

Από την πλευρά του, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ασθένεια που εμφάνισαν ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές οφειλόταν σε «περιβαλλοντικούς παράγοντες» και όχι σε δηλητηρίαση!

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters: «Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ήταν περιβαλλοντικό», προσθέτοντας «π.χ., όχι δηλητηρίαση». Ο ίδιος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι επέρριψαν την «ύποπτη» δηλητηρίαση τους σε «σκληροπυρηνικούς» στη Μόσχα οι οποίοι ήθελαν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ένα πρόσωπο που πρόσκειται στο περιβάλλον του Αμπράμοβιτς είπε ότι είναι ασαφές ποιος τους έβαλε στο στόχαστρο.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, Δυτικοί ειδικοί εξέτασαν το συμβάν και είπαν ότι είναι δύσκολο να αποφανθούν αν τα συμπτώματα οφείλονται σε χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή σε κάποιου είδους ηλεκτρομαγνητική-ραδιολογική επίθεση.

Η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα Bellingcat ανέφερε ότι ειδικοί που μελέτησαν το συμβάν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο κατά πάσα πιθανότητα για «δηλητηρίαση με άγνωστο χημικό όπλο». Η δόση και το είδος της τοξίνης που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αρκετή για να απειλήσει τη ζωή των θυμάτων και μάλλον στόχος ήταν «να τρομοκρατηθούν» και όχι να τους προκαλέσουν «μόνιμη βλάβη». «Τα θύματα είπαν ότι δεν γνώριζαν ποιος μπορεί να επωφελείτο από μια επίθεση» εναντίον τους, πρόσθεσε η Bellingcat.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022