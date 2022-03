Συνάντηση αντιπροσώπων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ολέξι Ρεσνίκοφ, συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

We are meeting our U.S. counterparts @SecBlinken and @SecDef in Warsaw together with @oleksiireznikov. This special 2+2 format allows us to seek practical decisions in both political and defense spheres in order to fortify Ukraine’s ability to fight back Russian aggression. pic.twitter.com/5qlUXtwqXS

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022