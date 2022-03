Ολοκληρώνεται το… παζλ του Κατάρ – Οι 19 ομάδες που έχουν περάσει ήδη (pic)

Δεκαεννέα από τα 32 «εισιτήρια» για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί (21 Νοεμβρίου-18 Δεκεμβρίου 2022) στα γήπεδα του Κατάρ, «βρήκαν» ήδη τους… κατόχους τους.

Εκτός από την εθνική ομάδα της διοργανώτριας χώρας, στο κορυφαίο ραντεβού θα δώσουν «το παρών», δέκα εθνικές ομάδες από την Ευρώπη, τέσσερις από την Νότια Αμερική και τέσσερις από την Ασία, ενώ απομένουν 13 θέσεις, που θα καλυφθούν με την ολοκλήρωση των προκριματικών ανά την υφήλιο.

Αναλυτικά:

Ζώνη Νότιας Αμερικής: Βραζιλία, Αργεντινή, Ισημερινός, Ουρουγουάη

Ζώνη Ασίας: Κατάρ, Ιράν, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία

Ζώνη Ευρώπης: Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Κροατία, Ισπανία, Σερβία, Αγγλία, Ελβετία, Ολλανδία.

