Μυστήριο προκαλεί η διακοπή της τηλεοπτικής σύνδεσης την ώρα που μιλούσε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στο στάδιο Λουζνίκι, για τη ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Για άγνωστο λόγο και ενώ μιλούσε υποστηρίζοντας πως η εισβολή στην Ουκρανία έγινε λόγω της «γενοκτονίας που διαπράττεται στο Ντονμπάς», η live μετάδοση διεκόπη με την κρατική τηλεόραση να προβάλει εικόνες με πατριωτικά εμβατήρια και τραγούδια που είχαν «παίξει» νωρίτερα στην εκδήλωση.

«Διαπράχθηκε γενοκτονία στο Ντονμπάς. Στόχος της επιχείρησης στην Ουκρανία είναι να απαλλαχθούμε από αυτή την κατάσταση» είπε στην ομιλία του ο Πούτιν, στη διάρκεια συναυλίας, ενώ σημείωσε για άλλη μια φορά πως οι πολίτες της Κριμαίας έκαναν τη σωστή επιλογή το 2014, καθώς «ήθελαν να ζήσουν στη δική τους, ιστορική γη, τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Ακόμη, ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον «ηρωισμό του ρωσικού στρατού που συμμετέχει στην επιχείρηση στην Ουκρανία», πριν διακοπεί αιφνιδιαστικά η ζωντανή σύνδεση.

Συναυλία στη Μόσχα την ώρα που η Ουκρανία βομβαρδίζεται

Η ομιλία του Πούτιν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγκέντρωσης και συναυλίας υπέρ της κυβέρνησής του για την επέτειο οχτώ ετών από την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του Βλαντιμίρ Πούτιν γέμισαν το Στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, το μεγαλύτερο στη Ρωσία και όπου διεξήχθη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, για να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση υποστήριξης της εισβολής στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, η ημερομηνία αυτής της εκδήλωσης, που ονομάζεται «Συναυλία για έναν κόσμο χωρίς ναζισμό», δεν επιλέχθηκε τυχαία, στις 18 Μαρτίου 2014 το Κρεμλίνο επισημοποίησε την προσάρτηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας της Σεβαστούπολης.

Βέβαια η κριτική στα social media είναι έντονη αφού όπως μεταδίδουν αρκετοί λογαριασμοί ο κόσμος που συγκεντρώνεται έχει λάβει πληρωμή για να δώσει το «παρών». «Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου – που συγκεντρώνεται στο στάδιο Λουζνίκι – πληρώνεται. Αυτή η αγγελία προσφέρει 300 RUB. Έχω δει αναφορές πληρωμών έως και 1.400 RUB. Προφανώς τα περισσότερα ανώτερα στελέχη του Κρεμλίνου δεν θα παρευρεθούν για το κατόρθωμα της τρομοκρατικής επίθεσης», αναφέρει χρήστης στο Twitter.

A Pro-Kremlin rally to mark the 8th anniversary of Russia’s annexation of Crimea is about to take place at the Luzhniki stadium in Moscow. Reuters and others have reported that state employees have been pressured to attend the event pic.twitter.com/rAtYA78Hxq

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 18, 2022