Με τρεις διαδοχικές αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Μπαράκ Ομπάμα παραθέτει τις προτάσεις που, όπως λέει, «αξίζει να διαβάσετε, καθώς γινόμαστε μάρτυρες της τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία».

Αρχικά, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παραθέτει άρθρο των «New York Times» αναφορικά με τους πρόσφυγες που έχουν φύγει μέχρι στιγμής από την Ουκρανία.

«Πρώτον, μια περιγραφή της κλίμακας της ουκρανικής προσφυγικής κρίσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη όλων μας να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες αρωγής» σχολιάζει ο Ομπάμα.

As we bear witness to the tragedy unfolding in Ukraine, here are three articles worth reading. First, a description of the scale of the Ukrainian refugee crisis, underscoring the need for all of us to support relief efforts. https://t.co/uwuz2VqpC7

— Barack Obama (@BarackObama) March 16, 2022