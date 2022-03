Η Σίτι θα κάνει τον Χάαλαντ τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Premier League

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί διακαή πόθο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, που του προσφέρουν γη και ύδωρ για να καταφέρουν να τον πείσουν να ενταχθεί στο δυναμικό τους.

Μια από αυτές τις ομάδες είναι και η Μάντσεστερ Σίτι.

Στην Ντόρτμουντ γνωρίζουν πολύ καλά πως πρέπει να πουλήσουν σύντομα το νορβηγό επιθετικό, αν και το συμβόλαιό του λήγει το 2024, καθώς το οικονομικό όφελος τη δεδομένη χρονική στιγμή θα είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με την επόμενη χρονιά.

Έτσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής Daily Mail, η Μάντσεστερ Σίτι είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να αποκτήσει το μεγάλο αστέρι των Βεστφαλών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι Πολίτες ετοιμάζονται να καταθέσουν μυθική πρόταση στον 21χρονο επιθετικό, η οποία θα φθάνει τις 600.000 ευρώ εβδομαδιαίως.

Πάντως, αν συμβεί κάτι τέτοιο και ο Έρλινγκ Χάαλαντ γίνει παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, θα πρόκειται για τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της Premier League.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της Σίτι έχουν την πεποίθηση πως η υπόθεση του νορβηγού επιθετικού θα κλείσει σύντομα και μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν λάβει τη θετική απάντηση του Χάαλαντ.

EXCLUSIVE: Erling Haaland to earn over £500,000-a-week should he join Man City. Answer expected in next four weeks. Full story: https://t.co/ffDn38Nez9 via @MailOnline

— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) March 15, 2022