Οι πρωθυπουργοί της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας έφτασαν απόψε με τρένο στο Κίεβο. Είναι οι πρώτοι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την εισβολή της Ρωσίας, στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, ο Τσέχος ομόλογός του Πετρ Φιάλα και ο Σλοβένος Γιάνεζ Γιάνσα πρόκειται να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Στο Κίεβο βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης και ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος PiS, Γιάροσλαβ Κατσίνσκι.

#Ukraine In Kyiv, President @ZelenskyyUa met with the prime ministers of Poland, Czechia and Slovenia. This is an important gesture of solidarity and support from foreign leaders pic.twitter.com/H9Rzuv9TM3

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 15, 2022