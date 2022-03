ΗΠΑ: Συνέλαβαν έναν ύποπτο για τις επιθέσεις εναντίον αστέγων

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) ότι συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος πιστεύεται ότι πυροβόλησε τουλάχιστον πέντε άστεγους στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα και τη Νέα Υόρκη, σκοτώνοντας τους δύο από αυτούς και τραυματίζοντας τους άλλους.

«Νωρίς σήμερα το πρωί η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο στην Ουάσινγκτον. Αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από την υπηρεσία Ανθρωποκτονιών», ανέφερε η αστυνομία της πόλης, ενώ πρόσθεσε ότι αργότερα θα δώσει στη δημοσιότητα και άλλες λεπτομέρειες.

Οι αρχές αναζητούσαν έναν άνδρα ο οποίος πυροβόλησε τρεις άστεγους στην Ουάσινγκτον από τις 3 ως τις 9 Μαρτίου και ακόμη δύο άστεγους στο νότιο τμήμα του Μανχάταν το Σάββατο.

Ερευνούν εξάλλου αν ένας ακόμη άστεγος που εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή στο Μανχάταν ήταν θύμα του ίδιου δράστη.

ARRESTED: Early this AM, law enforcement arrested the suspect in Washington, DC. He is currently being interviewed at our Homicide Branch. Additional information will be forthcoming. Thanks to the community for all your tips. pic.twitter.com/lvFu3LeMTd

— DC Police Department (@DCPoliceDept) March 15, 2022