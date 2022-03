NASA: Ηλιακή καταιγίδα μεσαίου μεγέθους θα πλήξει σήμερα τη Γη

Για μία ακόμη φορά μία ηλιακή καταιγίδα έρχεται να προκαλέσει τους επιστήμονες του διαστήματος.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες περιμένουν σήμερα Δευτέρα μία μεγάλη ηλιακή καταιγίδα και αναφέρονται σε πιθανά σημεία του πλανήτη που είναι πιθανό να χτυπήσει.

Σύμφωνα με δεδομένα που αναλύθηκαν από τη NASA και την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, η ηλιακή καταιγίδα να επηρεάσει σήμερα Δευτέρα συνολικά τη Γη και μια μικρότερη πιθανότητα να επηρεαστεί άμεσα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η NOΑΑ προβλέπει ότι σε μια περίοδο δύο εβδομάδων αρχής γενομένης από τις 14/3, υπάρχει 80% η πιθανότητα η Γη να δεχθεί τις επιπτώσεις ενός «χτυπήματος» από την ηλιακή καταιγίδα και 20%, αυτές οι επιπτώσεις να φτάσουν πιο νωρίς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι ισχυρός», έγραψε στο Twitter η φυσικός του διαστημικού καιρού Δρ Tamitha Skov, εξηγώντας: «Περιμένετε το σέλας βαθιά στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη, προβλήματα λήψης ραδιοφωνικών σημάτων και GPS, ειδικά κοντά στην αυγή/σούρουπο και στη νύχτα της Γης!»

Solarstorm & #Aurora 5-day Outlook: Busy week with a triple threat! A a big #solarstorm storm is coming sandwiched between a glancing blow from a previous #solarstorm & some fast #solar wind. In each table, top row shows what is expected, bottom shows possible maximum activity. pic.twitter.com/qFm7oJytk8

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) March 12, 2022