Ο κυβερνήτης της περιοχής Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, αναφέρει ότι εννέα άτομα σκοτώθηκαν από την επίθεση στη στρατιωτική βάση του Διεθνούς Κέντρου Διατήρησης της Ειρήνης και Ασφάλειας και 57 τραυματίστηκαν. Ο ανταποκριτής του Guardian ωστόσο, που επικαλείται μαρτυρίες διασωστών έκανε λόγο για 20 νεκρούς.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Maksym Kozytskyy επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 30 ρουκέτες εναντίον του συγκροτήματος περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λβιβ και περίπου 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Κυριακής.

Οι πρώτες αναφορές αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 8 πυραύλους.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Oleksii Reznikov δήλωσε ότι ξένοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές εργάζονται στην εγκατάσταση (Διεθνές Κέντρο Διατήρησης της Ειρήνης και Ασφάλειας), αλλά δεν ήταν σαφές αν κάποιος ήταν παρών όταν συνέβη η επίθεση.

As a result of the shelling in the #Lviv region 9 people were killed, about 60 were injured and wounded. pic.twitter.com/GSOnE3FiNn

— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022