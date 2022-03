Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, είναι υπό στενή πολιορκία από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα social media είναι αποκαλυπτικές και συνάμα αποκαρδιωτικές, καθώς η πόλη είναι κυριολεκτικά κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό.

Οι Ουκρανοί καταγγέλλουν ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γειτονιές της πόλης όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι.

Reported center of #Kharkiv city #Ukraine. Does anyone notice any possible military objects around? #Russia should be wiped out of world history for unprovoked and inhumane war crimes in 🇺🇦‼🤬 #StopRussia #StopRussianAggression #CloseTheSky #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/JhDynSPB4V

