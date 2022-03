Εκρήξεις σε γεωγραφικά απομακρυσμένες πόλεις της Ουκρανίας σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με αναφορές που μεταδίδει το BBC.

Συγκεκριμένα, η ουκρανική τηλεόραση και μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο Λούτσκ στα βορειοδυτικά της χώρας, καθώς και στο Ντνίπρο – πόλη της ενδοχώρας κοντά στον ποταμό Δνείπερο και σημαντικό προπύργιο στην κεντροανατολική Ουκρανία.

Καμία από τις δύο αυτές πόλεις δεν είχαν γίνει μέχρι στιγμής στόχος επιθέσεων.

Last night several Russian strikes hit the city of Lutsk in western #Ukraine pic.twitter.com/fCRYQ6i6gA

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022