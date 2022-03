Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στο Μινσκ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Tass.

Η διάρκεια των συζητήσεων ήταν σχεδόν 4 ώρες.

Ένας Ουκρανός διαπραγματευτής είπε ότι οι συνομιλίες οδήγησαν σε «μικρές θετικές εξελίξεις» όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Δεν υπήρξε όμως κάποιο αποτέλεσμα που να βελτιώνει σημαντικά την κατάσταση.

«Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν μικρές θετικές υποχωρήσεις στη βελτίωση της επιμελητείας των ανθρωπιστικών διαδρόμων… Συνεχίστηκαν οι εντατικές διαβουλεύσεις για το βασικό πολιτικό μπλοκ των κανονισμών, μαζί με την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

O Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ δήλωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για κατάπαυση του πυρός.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ποντολιάκ ανέφερε ότι στις σημερινές συνομιλίες επιτεύχθηκε «μικρή πρόοδος» όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή για την απομάκρυνση των αμάχων. Δεν υπήρξε όμως κάποια συμφωνία που να βελτιώνει σημαντικά την ευρύτερη κατάσταση.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022