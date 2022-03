Συνελήφθη ο βουλευτής Εβγκένι Σεβτσένκο στην Ουκρανία αφού επιχείρησε να φύγει από τη χώρα εν μέσω πολέμου και ενώ ο ίδιος είναι σε ηλικία που μπορεί να επιστρατευτεί.

Όπως αναφέρει το NEXTA, ο βουλευτής δεν είχε δικαίωμα να φύγει από την Ουκρανία λόγω της κατάστασης.

Όπως σημειώνουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, ο Σεβτσένκο είναι γνωστός από τη στενή σχέση που έχει με τον Λευκορώσο πρόεδρο, τον οποίο συχνά συναντούσε.

MP Shevchenko was detained while trying to leave #Ukraine

Shevchenko had no right to leave the country because he was of conscription age, according to the decree on mobilization.

Shevchenko was an MP who constantly went to meetings with Lukashenko, which made him famous. pic.twitter.com/RrQyrPU9rr

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022