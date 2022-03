Τόσα «έσκασε» στα 19 του χρόνια στην Τσέλσι ο Αμπράμοβιτς – Περισσότερα και από τους Άραβες της Σίτι

Έχουν περάσει μερικά 24ωρα από την ανακοίνωση-βόμβα του Ρομάν Αμπράμοβιτς. Μία από τις λίγες ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο Ρώσος μεγιστάνας από το 2003, όταν και ανέλαβε την ιδιοκτησία της Τσέλσι.

Αυτή τη φορά ωστόσο δεν μπορούσε να… γλιτώσει. Ο Αμπράμοβιτς πήρε επίσημη θέση και ουσιαστικά γνωστοποίησε πως η Τσέλσι βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης. Έπειτα από 19 χρόνια, οι «μπλε» ετοιμάζονται να αλλάξουν χέρια και να μπουν σε μια νέα εποχή, χωρίς να γνωρίζουν εάν οι επόμενες μέρες θα είναι λαμπερές ή σκοτεινές…

Από το 2003, όταν ο Αμπράμοβιτς έκανε… ποδαρικό στο ποδόσφαιρο και στην Premier League, καμία ομάδα του Νησιού δεν έχει κατακτήσει περισσότερους τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε αυτά τα 19 χρόνια, η Τσέλσι έχει κατακτήσει συνολικά 21 τίτλους.

Μία επιτυχημένη 20ετια για την οποία ο Αμπράμοβιτς έβαλε βαθιά το χέρι του στην τσέπη. Και αυτό αποδεικνύεται και από την έρευνα που έκανε το Swiss Ramble. Σε αυτά τα 19 του χρόνια στο Λονδίνο, ο Ρώσος μεγιστάνας επένδυσε συνολικά στην Τσέλσι 1,5 δις. το οποίο ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει μέσω της ανακοίνωσης του πως δεν πρόκειται να το ζητήσει από το κλαμπ.

Μάλιστα, ακόμα και μετά την είσοδο των Αράβων της Σίτι στο πρωτάθλημα, ο Αμπράμοβιτς ήταν το αφεντικό της Premier League που έδωσε τα περισσότερα χρήματα στην ομάδα του.

Great analysis as usual from @SwissRamble — shows benefit of state clubs, owner financing not required as much when you can lean on related party sponsors. https://t.co/m0uV79gg55

— tariq panja (@tariqpanja) March 7, 2022