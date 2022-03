Soldiers of Ukrainian self-defence battalion "Azov" ride an armoured personnel carrier (APC) at a check point in the southern coastal town of Mariupol September 4, 2014. Ukrainian President Petro Poroshenko and the main pro-Russian rebel leader said they would both order ceasefires on Friday, provided that an agreement is signed on a new peace plan to end the five month war in Ukraine's east. REUTERS/Vasily Fedosenko (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT MILITARY)

Οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός στις 10:00 ώρα Μόσχας για να επιτρέψουν τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στις ουκρανικές πόλεις Μαριούπολη και Βολνοβάκα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το Interfax. Η κατάπαυση του πυρός για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρομών προκειμένου να μπορέσουν να φύγουν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες αποτέλεσε τη συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων H πόλη της Μαριούπολης σφυροκοπείται από τον ρωσικό στρατό με τον δήμαρχο να είχε ήδη ζητήσει να ανοίξουν ασφαλείς οδοί για να διαφύγουν οι πολίτες όπως είπε, η πόλη βρίσκεται υπό ρωσική πολιορκία και δέχεται «ανελέητες επιθέσεις». Η πόλη δεν έχει νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό και τα τρόφιμα τελειώνουν, προειδοποίησε ο δήμαρχος, την ώρα που οι δυνάμεις που μάχονται τους Ρώσους δηλώνουν ότι χρειάζονται ενισχύσεις για να μην χάσουν τον έλεγχό της. «Αυτήν τη στιγμή ψάχνουμε λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα και όλα τα πιθανά μέσα για να βγει η Μαριούπολη από τον αποκλεισμό», ανέφερε ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο μέσω Telegram. «Προτεραιότητά μας είναι να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ζωτικής σημασίας υποδομές και να οργανώσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν να έρθουν τρόφιμα και φάρμακα στην πόλη», συνέχισε. Η κατάληψη της πόλης των περίπου 450.000 κατοίκων, στις ουκρανικές ακτές στην Αζοφική Θάλασσα, θα αποτελούσε σημαντική καμπή για την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Θα επέτρεπε να συνδεθούν οι δυνάμεις από την -προσαρτημένη στη Ρωσία – Κριμαία, που ήδη κυρίευσαν τα λιμάνια-κλειδιά Μπερντιάνσκ και Χερσώνα, με τα στρατεύματα των αυτονομιστών και του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς.