Νέες απειλές Πούτιν: «Η Ουκρανία ίσως πάψει να είναι κράτος»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία μπορεί να χάσει την κρατική της υπόσταση.

«Η τρέχουσα ηγεσία πρέπει να καταλάβει ότι εάν συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, ρισκάρει το μέλλον της κρατικής υπόστασης της Ουκρανίας», είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ρωσίας, σε μια συνάντηση στη Μόσχα το Σάββατο, σύμφωνα με τους New York Times.

«Εάν συμβεί αυτό, εκείνοι θα έχουν την ευθύνη», προσέθεσε ο Πούτιν.

President Vladimir Putin of Russia said on Saturday that Ukraine might lose its statehood in his first extended remarks since the start of the war. «If that happens, they will have to be blamed for that,» he said.

