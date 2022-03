Μια μικρή ελπίδα για τους αμάχους έφερε ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία στη Λευκορωσία. Κίεβο και Μόσχα αποφάσισαν ότι θα δημιουργήσουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους πολίτες που θέλουν να φύγουν από τις πόλεις και τα χωριά που βομβαρδίζονται -ίσως- με μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών.

Όμως, το τέλος του πολέμου δεν φαίνεται να είναι κοντά, την ώρα που οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε μια σειρά πόλεις, κάτι που γινόταν ακόμα και την ώρα των συνομιλιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας οπότε ανακωχή μέχρι τότε δεν αναμένεται να υπάρξει.

Τα ουκρανικά ΜΜΕ, όπως το NEXTA επικαλούνται τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σχέση με το πότε θα γίνει ο τρίτος γύρος των συνομιλιών.

Η σχετική ανάρτηση του NEXTA

❗️The third round of negotiations between #Russia and #Ukraine will be held in Belarus at the beginning of next week – adviser to the head of the #Ukrainian presidential office. — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

O Ποντόλιακ ήταν και αυτός που έδωσε πρώτος την είδηση ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους για τους αμάχους και τον επόμενο γύρο συνομιλιών, αν και επισήμανε ότι η ουκρανική πλευρά δεν ήταν ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Μπελοβέζσκαγια Πούσκα στη Λευκορωσία. Δείτε την ανάρτηση και τις δηλώσεις του Ποντόλιακ:

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Negotiations completed. #Russia and #Ukraine will soon create channels of communication and interaction to organize humanitarian corridors – adviser to the head of Zelensky’s office Podolyak. pic.twitter.com/A6FUlZic56 — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Τι δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής

Η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ουκρανία συζήτησαν λεπτομερώς ανθρωπιστικά, στρατιωτικά ζητήματα και το θέμα μιας μελλοντικής πολιτικής διευθέτησης, είπε ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμφωνα με το TASS. Ο Μεντίνσκι χαρακτήρισε σημαντική πρόοδο τις συμφωνίες που επετεύχθησαν στις διαπραγματεύσεις με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν για ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την έξοδο του πληθυσμού και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός, επιβεβαίωσε ο Μεντίνσκι.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια περιοχή θα φιλοξενηθεί ο τρίτος γύρος των συνομιλιών.

Τι δήλωσαν Ζελένσκι και Πούτιν

Να μιλήσει απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε σήμερα, Πέμπτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

«Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν γιατί μόνο έτσι θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος» δήλωσε ο Ζελένσκι σύμφωνα με το Sky News, ενώ συμπλήρωσε πως είναι «ανοιχτός» και «έτοιμος να μιλήσει για όλα τα θέματα» με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Κάθισε μαζί μου για διαπραγματεύσεις, αλλά όχι στα 30 μέτρα» είπε, προφανώς αναφερόμενος στη συνάντηση του προέδρου Μακρόν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και το… τραπέζι στο οποίο είχε καθίσει ο Γάλλος πρόεδρος.

«Δεν δαγκώνω, τι φοβάσαι;»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε με τόνο ειρωνείας «Δεν δαγκώνω, τι φοβάσαι;» και κατέληξε πως «κάθε λέξη είναι σημαντικότερη από σφαίρα».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του, το οποίο μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε πως αν ο πόλεμος συνεχιστεί «τότε αυτός ο κόσμος θα φτάσει στο τέλος του».

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως «υπερασπιζόμαστε τη χώρα και τον λαό μας» ενώ κατέστησε σαφές πως «όταν σου δίνει κάποιος τελεσίγραφο ότι πρέπει να παραδώσεις τα όπλα και να εγκαταλείψεις τη χώρα, αυτό ποτέ δεν θα το κάνω».

«Το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να προασπίσουμε τη χώρα μας, αυτό είναι το καθήκον μας, αφορά την επιβίωσή μας. Αυτό είναι το διακύβευμα, η επιβίωσή μας» τόνισε.

«Δεν φοβάμαι να πεθάνω για την ελευθερία των παιδιών μου» είπε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων.

Τι ζήτησε από το ΝΑΤΟ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μια ακόμα φορά περισσότερη βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ή κλείστε τον εναέριο χώρο της χώρας ή «δώστε μας αεροπλάνα», όπως μεταδίδουν από τη στιγμή της δήλωσής του τα ουκρανικά ΜΜΕ.

⚡️Zelensky: Close the sky or give us aircraft. While speaking with media, President Zelensky called on NATO to close the sky over Ukraine. He asked how many more Ukrainians have to be injured for this decision to be made. If it can’t be made, «give us planes,” he said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

Η νέα δήλωση Πούτιν

Σε νέα δήλωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε σήμερα και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι βάζει μπροστά τους αμάχους και γι’ αυτό υπάρχουν απώλειες. Ο Ρώσος πρόεδρος για άλλη μια φορά δεν αναφέρθηκε στον πόλεμο ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Οι στρατιώτες μας είναι ήρωες, είπε ανάμεσα σε άλλα ο Ρώσος πρόεδρος. Οι Ουκρανοί νεοναζί χρησιμοποιούν τους αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες, υποστήριξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πήραν ομήρους ξένους πολίτες, ακόμα και φοιτητές. Οι δυνάμεις μας παρείχαν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την αποχώρηση των πολιτών. Οι Ουκρανοί εθνικιστές έκλεισαν αυτούς τους διαδρόμους. Πολεμάμε με νεοναζί και αυτό φαίνεται από τις τακτικές τους», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις απώλειες των Ρώσων στρατιωτών. «Είναι καθήκον μας να συνδράμουμε τις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών μας. Όλοι οι τραυματισμένοι Ρώσοι στρατιώτες θα αποζημιωθούν. Οι στρατιώτες μας πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία».

Ανακοίνωσε ένα μεταθανάτιο βραβείο σε έναν νεκρό Ρώσο στρατιώτη που – όπως υποστήριξε – «ανατινάχθηκε» με χειροβομβίδα για να αποφύγει τη σύλληψή του.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας προχωρά βάσει σχεδίου», τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Δίνουμε μάχη κατά απειλών που συμπεριλαμβάνουν πυρηνικά όπλα», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Russia’s Vladimir Putin says the «special military operation» in Ukraine – as Russia has been calling it – is going to plan. Latest: https://t.co/X3flQUBL0r 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/OPtWsT1Su6 — Sky News (@SkyNews) March 3, 2022