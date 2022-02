Αύριο, Δευτέρα, θα ξεκινήσουν οι «χωρίς όρους» διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται τον ουκρανό αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών.

Νωρίτερα, ο ουκρανός πρόεδρος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συμφωνία για τις συνομιλίες με τη Ρωσία, μετά το διπλωματικό θρίλερ που προηγήθηκε.

«Συμφωνήσαμε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη ρωσική χωρίς προηγούμενες προϋποθέσεις στα σύνορα Ουκρανίας – Λευκορωσίας, στην περιοχή του ποταμού Πρίπιατ» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο ανέλαβε την ευθύνη για το γεγονός ότι την ώρα της αποχώρησης, των διαπραγματεύσεων και της επιστροφής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, όλα τα αεροπλάνα, ελικόπτερα και πύραυλοι που τοποθετήθηκαν στο έδαφος της Λευκορωσίας θα παραμείνουν στο έδαφος» συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή, σε μήνυμα του ο ουκρανός ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε πως «δεν θα υποκύψουμε, δεν θα παραδοθούμε, δεν θα παραδώσουμε ούτε μία ίντσα της επικράτειάς μας».

Σε δηλώσεις που έκανε με αφορμή τις επικείμενες συνομιλίες με τη Ρωσία ο κ. Κουλέμπα είπε αρχικά πως «το γεγονός ότι τώρα έστειλαν μήνυμα (οι Ρώσοι) ότι είναι έτοιμοι να συνομιλήσουν, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς απαιτήσεις και προαπαιτούμενα είναι μια νίκη για την ουκρανική πλευρά». Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη «που έχουν προσφέρει οι σύμμαχοι και φίλοι μας», τονίζοντας, ωστόσο, ότι «είναι οι δικοί μας άνθρωποι όμως που πολεμούν, παλεύουν και σκοτώνονται».

Σχετικά με τις συνομιλίες, ο Κουλέμπα επισήμανε ότι «θα στείλουμε μια αντιπροσωπεία σε ένα μεθοριακό σταθμό και πάμε εκεί πρώτα απ’ όλα για να ακούσουμε τι έχει να μας προτείνει η Ρωσία, τι έχει να πει. Δεν υπάρχει προκαταρκτική συμφωνία, δεν υπάρχει κάποιος στόχος, δεν υπάρχει κάποια βάση πέρα από το ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι έχει να πει η Ρωσία και να θέσουμε τα αιτήματά μας». Σε εκείνο το σημείο υπογράμμισε ότι «ο πρόεδρος Λουκασένκο διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι ότι δεν θα υπάρξει καμία εχθρική ενέργεια από το έδαφος της Λευκορωσίας και καμία ρωσική επίθεση από τη Λευκορωσία και αυτό είναι κάτι θετικό» ενώ διεμήνυσε τα εξής:

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε τη χώρα μας, να αντιστεκόμαστε επιτυχώς στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, στους Ρώσους εισβολείς, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να ανακαταλάβουμε όποια εδάφη έχουν καταλάβει. Η μόνη λύση αυτών των συνομιλιών θα είναι το τέλος του πολέμου και η ειρήνη. Αλλά θα ήθελα να κάνω απολύτως σαφές, ότι δεν πρόκειται να παραδώσουμε ούτε μια σπιθαμή του εδάφους της Ουκρανίας»

Καταλήγοντας είπε ότι η έμμεση απειλή Πούτιν για τα πυρηνικά θα ήταν «κάτι καταστροφικό για τον κόσμο. Βέβαια δεν είναι αυτό που αναμένουμε ακόμα και από τον πρόεδρο Πούτιν αυτή τη στιγμή».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα, σε μήνυμά του στο δίκτυο Telegram, ότι μίλησε με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η πλευρά της Λευκορωσίας επιβεβαίωσε αργότερα την επικοινωνία, ενώ όπως μετέδωσε ο Στρατής Αγγελής στο MEGA ο Λουκασένκο δήλωσε ότι έπεισε τον Ζελένσκι να στείλει αντιπροσωπεία και να γίνουν οι συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά.

Η Ουκρανία φέρεται ότι συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις στο Γκόμελ της Λευκορωσίας, ανέφερε την ίδια ώρα το ρωσικό Ria Novosti. Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο προεδρικός σύμβουλος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Στα social media κυκλοφόρησε και φωτογραφία από τη ρωσική αντιπροσωπεία που περίμενε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας δήλωσε σήμερα ότι οι Λευκορώσοι πολίτες ξυλοκοπούνται στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «το Κίεβο ωθεί το Μινσκ σε μια ειδική επιχείρηση για να βοηθήσει τον λαό του».

«Πιάνουν Ρώσους και Λευκορώσους στην Ουκρανία, τους ξυλοκοπούν», είπε ο Λουκασένκο. «Με προκαλεί (σ.σ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι) να κάνω μία ειδική επιχείρηση για την απελευθέρωση των ανθρώπων μας εκεί;» ρώτησε έπειτα.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι σήμερα, την ώρα του διπλωματικού θρίλερ, η Ουκρανία κατέθεσε αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, το δικαστήριο που επιλύει διαφορές μεταξύ κρατών σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Twitter.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022