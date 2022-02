Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία το περασμένο 24ωρο, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις μεγαλύτερες απώλειες που έχει υποστεί από την αρχή της χρονιάς, καθώς αυξάνονται οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Ο στρατός προσθέτει σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook ότι κατέγραψε 84 περιπτώσεις βομβαρδισμών από αυτονομιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, άνοιξαν πυρ σε περίπου 40 οικισμούς κατά μήκος της γραμμής του μετώπου χρησιμοποιώντας βαρύ πυροβολικό.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι προκαλεί τη βία, σημειώνοντας ότι η Μόσχα τη χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για να αναγνωρίσει επισήμως την ανεξαρτησία δύο περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές και να μεταφέρει στρατεύματά της στην περιοχή, επιδεινώνοντας την κρίση και εγείροντας φόβους στη Δύση ότι αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια μείζονα σύρραξη.

Με δύο εκτελεστικά διατάγματα τα οποία υπέγραψε έπειτα από τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε την ανεξαρτησία των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και έδωσε διαταγή στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει στρατεύματα σε αυτές για να αναλάβουν «ειρηνευτικό» ρόλο.

Δεν διευκρινίζεται ούτε το εύρος, ούτε η διάρκεια της ανάπτυξης του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική Ουκρανία.

