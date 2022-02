Την αποχώρηση στρατευμάτων της από την περιοχή της Κριμαίας ανακοίνωσε η Ρωσία, σηματοδοτώντας το τέλος στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή, την ώρα πάντως που η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει αρκετά εύθραυστη παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το μέγεθος της απόσυρσης παραμένει ασαφές και μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό αριθμό των δυνάμεων της Ρωσίας στα σύνορα, τις οποίες οι δυτικοί αξιωματούχοι υπολογίζουν σε περισσότερους από 130.000 στρατιώτες, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο το οποίο δείχνει τεθωρακισμένα οχήματα τανκς να φεύγουν από την προσαρτημένη περιοχή της Κριμαίας μέσω σιδηροδρομικής γέφυρας μετά από τις ασκήσεις που πραγματοποίησε η Ρωσία, προσθέτοντας ότι ορισμένα στρατεύματα θα επέστρεφαν επίσης στις μόνιμες βάσεις τους.

Russian defence ministry says troops in Crimea are returning to base. Which troops not clear, but apparently the ones that have left are already over the bridge. Sounds like it may just be confirming the units that were shot in video yesterday. pic.twitter.com/gqcexpaUk2

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up

Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd

— Liveuamap (@Liveuamap) February 16, 2022