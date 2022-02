Ερως ανίκατε μάχαν  

Από τον Ερωτα και την Ψυχή που συναντιούνται στον ελληνικό μύθο και φέρνουν στον κόσμο την Ηδονή, στον μύθο του Πυγμαλίωνα και της Γαλάτειας όπως τον αφηγείται ο Οβίδιος στις «Μεταμορφώσεις» του, το πάθος, η επιθυμία και εν τέλει η αγάπη έχουν εμπνεύσει τους εικαστικούς ανά τους αιώνες.

Είτε πρόκειται για το «happily ever after» όπως το ζωγράφιζε ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς αυτοβιογραφούμενος «Στον κήπο της αγάπης» (The Garden of Love, περ. 1633) και ο Μαρκ Σαγκάλ στους πίνακές του με την σύζυγό του, Μπέλα Ρόζενφελντ, είτε για το πάθος που δεν κράτησε τελικά ενωμένους για πάντα τους εραστές όπως το βίωσε ο Μαν Ρέι με τη Λι Μίλερ, η τέχνη έχει εικονοποιήσει τα ερωτικά συναισθήματα με τρόπους που πλησιάζουν την πραγματική εμπειρία τους.

Στο ΒΗΜΑgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», η Μαριλένα Αστραπέλλου κάνει μια μικρή αναδρομή σε αριστουργήματα της αρχαίας, της κλασσικιστικής τέχνης αλλά και της εποχής του μπαρόκ και βεβαίως σε δείγματα σύγχρονης δημιουργίας καλλιτεχνών που βίωσαν ή απλώς παρατήρησαν ερωτικά πάθη και τα μετουσίωσαν σε τέχνη, ανάλογα με το προσωπικό τους εικαστικό ιδίωμα.

