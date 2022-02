Εμβόλιο Pfizer: Αναμνηστική δόση για εφήβους άνω των 12 ετών εξετάζει ο ΕΜΑ

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ξεκίνησε αξιολόγηση προκειμένου να αποφασίσει αν το εμβόλιο Covid-19 της Pfizer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναμνηστική δόση σε εφήβους 12-15 ετών.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η αξιολόγηση του αντίστοιχου αιτήματος της Pfizer για την ηλικιακή ομάδα 16-17 ετών.

📢 EMA has started evaluating an application for the use of a booster dose of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine in adolescents aged 12 to 15 years.

— EU Medicines Agency (@EMA_News) February 8, 2022