ΗΠΑ: Συναγερμός ενόψει χιονοθύελλας στις ανατολικές ακτές της χώρας

Χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σφοδρή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει τις ανατολικές περιοχές της χώρας, συνοδευόμενη από χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η Νέα Αγγλία και το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης, αναμένεται ότι θα πληγούν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Οι πολίτες, μάλιστα, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες αλατιού, ώστε να είναι έτοιμοι αν αποκλειστούν.

Οχήματα με αλατιέρες και εκχιονιστικά είναι έτοιμα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος της οποίας, Έρικ Άνταμς, προέβλεψε στο Twitter πως στην πόλη αναμένονται 30 εκατοστά χόνι, προσθέτοντας ότι «η Μητέρα Φύση έχει την τάση να κάνει αυτό που θέλει».

New York City is ready for this weekend’s storm. We expect up to a foot of snow, but Mother Nature has a tendency to do what she wants.

The right team is in place with @NYCEmergencyMgt, @NYCSanitation and more to respond across the five boroughs and keep our city moving. https://t.co/YkURdkL4QJ

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 28, 2022