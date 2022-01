Αταλάντα: Χάνει μεγάλο της αστέρι πριν τον Ολυμπιακό

Πολύ κοντά στο να αποχωριστεί, ένα πολύ σημαντικό της μέλος είναι η προσεχής αντίπαλος των ερυθρόλευκων στην Ευρώπη Αταλάντα. Πιο συγκεκριμένα ο ιταλικός σύλλογος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ίντερ για την παραχώρηση του Ρόμπιν Γκοσένς.

Μάλιστα όπως αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα η συμφωνία αναμένεται να κλείσει τις επόμενες ώρες, με τον Γερμανό μπακ να μετακομίζει από το Μπέργκαμο στο Μιλάνο.

Να υπενθυμίσουμε πως έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Γκοσένς, είχε δέιξει και η Νιούκαστλ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν οι «Νεραντζούρι» έχουν πάρει… προβάδισμα στην «κούρσα» της μεταγραφής. Ο Γκοσένς την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετράει οκτώ συμμετοχές, με δυο γκολ και μια ασίστ, σε 563 αγωνιστικά λεπτά, ενώ από τις αρχές Οκτωβρίου είναι εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

Ωστόσο ο Γερμανός αριστερός μπακ δεν είναι ο μοναδικός ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Αταλάντα. Πιο συγκεκριμένα οι «μπεργκαμέσκοι» έδωσαν δανεικό χωρίς οψιόν αγοράς στην Τζένοα τον νεαρό επιθετικό Ρομπέρτο Πίκολι.

Έτσι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, λίγες εβδομάδες πριν την πρώτη αναμέτρηση με τους Πειραιώτες, αναμένεται να χάσει δύο πολύτιμες μονάδες της.

Inter are now in advanced talks with Atalanta for Robin Gosens. Negotiations progressing in order to complete the agreement immediately. 🇩🇪🤝 #Inter

Inter are leading the race over Newcastle to sign Gosens – while Stefano Sensi leaves the club to join Sampdoria on loan. pic.twitter.com/qVTdFXqf0r

