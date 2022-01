Τατιάνα Μαρία – Μαρία Σάκκαρη 0-2

Η Μαρία Σάκκαρη τα βρήκε… σκούρα απέναντι στη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία στην πρεμιέρα της στο Australian Open και παρότι δυσκολεύτηκε αρκετά, κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 σετ (6-4, 7-6(2)) και να πάρει την πρόκριση για τον 2ο γύρο του τουρνουά, όπου θα περιμένει τη νικήτρια ανάμεσα στη Σάσνοβιτς ή τη Ζενγκ.

Η Μαρία (No. 287 στον κόσμο) έβαλε δύσκολα στην Ελληνίδα, αλλά το No. 6 του κόσμου κατάφερε να ανταπεξέλθει και πήρε τη νίκη σε 1 ώρα και 46 λεπτά.

Sákkari comes through a tough test defeating a very inspired Tatjana Maria 6-4 ; 7-6 (2) !

Always great to see her play & win in front of the Greek community of Melbourne !

Next up : Sasnovich or Zheng#AO2022 pic.twitter.com/bTuCRc3M9o

