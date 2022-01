Σαρώνει ο Γιάννης στην ψηφοφορία για το All Star Game

Η καταμέτρηση για την ψηφοφορία του All Star Game στο ΝΒΑ συνεχίζεται και ο Στεφ Κάρι από την αρχή βρίσκεται σταθερά στην κορυφή με 4.463.426 συνολικά.

Όπως και στα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά έτσι και τώρα ο Κάρι βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο στην Δύση, όσο και σε ολόκληρο το ΝΒΑ γενικά.

Στην δεύτερη θέση με 4.386.392 ψήφους βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος προσπέρασε τον Κέβιν Ντουράντ από την περασμένη φορά, με τον σταρ των Νετς να είναι πρώτος στην Ανατολή.

Εξαιρετικά όμως τα πηγαίνει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο , ό οποίος βρίσκεται στην δεύτερη θέση στην Ανατολή πίσω από τον Ντουράντ με 3.808.458 ψήφους, ενώ καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη.

Στο περσινό All Star Game στο ΝΒΑ οι αρχηγοί των δύο ομάδων ήταν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ.

Golden State’s Stephen Curry, Brooklyn’s Kevin Durant, Lakers‘ LeBron James and Bulls‘ DeMar DeRozan continue to lead in the NBA’s second All-Star Game fan voting returns: pic.twitter.com/Ml9CPPdvLi

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2022