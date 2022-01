Πρώτα η είδηση. Μαθαίνω λοιπόν ότι στον πυρετό του Ταμείου Ανάκαμψης προστέθηκε και η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα απαλλάξει την χώρα (και τα δάση κοντά στον αστικό ιστό) από πολλούς κινδύνους. Έτσι με ένα κονδύλι αρκετών εκατομμυρίων ευρώ άρχισαν οι αναβαθμίσεις του δικτύου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Στόχος; Η ενίσχυση, όπως μου εξήγησαν, της ανθεκτικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος (αναγνωριστικό μέτρου: 16901) Η επένδυση συνίσταται στην υπογειοποίηση και την αναδρομολόγηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς ιδιαίτερης σημασίας από πολιτιστική ή τουριστική άποψη, καθώς και σε αστικά κέντρα, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση της επένδυσης πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αλλά η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, χωρίς μάλιστα να υπάρξει κονδύλι από το Ταμείο Ανάπτυξης, εν μέσω μνημονίων έγινε, πολύ νωρίτερα, στην Άνδρο, στα γυρίσματα της ταινίας «Μικρά Αγγλία», για την οποία θα σας αναφέρω ευθύς αμεσως….

***

Όταν ο Παντελής Βούλγαρης έσβησε τα φώτα στο νησί

Ήταν Μάρτιος του 2013, η χώρα βρισκόταν στην δύνη των μνημονίων όταν ο βραβευμένος σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης και η σύζυγός του Ιωάννα Καρυστιάνη άρχισαν να γυρίζουν την ταινία «Μικρά Αγγλία», με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων της Άνδρου, προϋπόθεση που αρχικά έθεσε για να γυριστεί η ταινία ο ίδιος σκηνοθέτης. Τόσο ο Παντελής όσο και η Καρυστιάνη πρόσεξαν ότι τα καλώδια της ΔΕΗ, να αιωρούνται «ατάκτως» πάνω από τα κεφάλια τους, τις περισσότερες φορές σε πλαστικούς ή σε σιδερένιους στύλους, με τα γερμανικής κατασκευής πλαστικά κουφώματα, κάτι που δεν μπορούσαν να «σβήσουν» από τα πλάνα. Τότε ο σκηνοθέτης ρώτησε δειλά εάν μπορούσαν τα καλώδια της ΔΕΗ να υπογειοποιηθούν. Η απάντηση που έλαβε ήταν θετική και έτσι άρχισε η υπογειοποίηση των καλωδίων της Άνδρου. Αλλά τα καλώδια της ΔΕΗ δεν ήταν το μοναδικό «εμπόδιο» για να γυριστεί αυτή η έξοχη ταινία. Ήταν η ίδια η… ΔΕΗ (τρόπος του λέγειν). Σε μια σκηνή που γύριζαν τον Επιτάφιο, ο σκηνοθέτης ζήτησε εάν γίνεται να σβήσουν τα φώτα και να φαίνονται μόνον τα κεριά του… χειροποίητου (τον στόλισε με κρίνα η Καρυστιάνη μαζί με εθελοντές) επιταφίου που τα κρατούσε ο κόσμος ο οποίος πλησίαζε μ θρησκευτική κατάνυξη προς την κάμερα. Έτσι σημειώθηκε και ένα τεχνικό… μίνι black out στην Άνδρο

***

Οι Times ζητούν τώρα την επιστροφή των γλυπτών

Πάμε τώρα με μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται από το Λονδίνο. Δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε συνηθίζεται οι Times του Λονδίνου να αλλάζουν γραμμή. Αυτή τη φορά όμως άλλαξαν και εμφανίστηκαν (για πρώτη φορά) στο πλευρό της Ελλάδας στο μείζον ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Σε δημοσίευμά τους αναφέρουν πως «πρέπει να επιστραφούν». Η βρετανική εφημερίδα μάλιστα σημειώνει ότι επί 50 χρόνια στήριζαν την κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο στη θέση κατά της επιστροφής και σήμερα ανακοινώνουν ότι αλλάζουν γνώμη: «Για περισσότερα από 50 χρόνια, καλλιτέχνες και πολιτικοί έχουν υποστηρίξει ότι έργα τέχνης τόσο θεμελιώδη για την πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το Μουσείο αλλά και η Βρετανική κυβέρνηση υποστηριζόμενα από τους Times, αντιστάθηκαν στην πίεση αυτή. Αλλά τώρα οι συνθήκες άλλαξαν. Τα Γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Πρέπει τώρα να επιστραφούν», αναφέρεται στο δημοσίευμα. «Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Τώρα πρέπει να επιστραφούν», αναφέρουν σε άρθρο τους με τίτλο: «Η άποψη των Times για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ενώνοντας την Ελληνική Κληρονομιά» [The Times view on the Elgin Marbles: Uniting Greece’s Heritage].

***

Οι 24 εξωκοινοβουλευτικοί της κυβέρνησης

Από τα 60 και πλέον μέλη της κυβέρνησης, τα 24 είτε είναι εξωκοινοβουλευτικά, είτε έχουν τοποθετηθεί υπουργοί και υφυπουργοί χωρίς να έχουν εκλεγεί σε εκλογική περιφέρεια, αλλά έχουν συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το ερώτημα που ανακύπτει και απασχολεί βουλευτές είναι πόσοι από τους 24 θα πολιτευθούν στις επερχόμενες εκλογές και σε ποια εκλογική περιφέρεια θα εκτεθούν; Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάτι το σίγουρο, ενώ συμβαίνει πολλές φορές οι υποψήφιοι σήμερα εξωκοινοβουλευτικοί να αλλάζουν (ή να τους αλλάζουν) εκλογική περιφέρεια μήνα με τον μήνα. Ίσως να είναι νωρίς, αλλά υπάρχει και η λίστα επικρατείας. Ποιους θα αποφασίσει να συμπεριλάβει σε αυτήν ο κ. Μητσοτάκης και σε ποια σειρά; Εκλόγιμη ή μη. Ακόμα όσοι είχαν εκλεγεί , χωρίς σταυρό αλλά με με το Επικρατείας, πόσες άραγε πιθανότητες έχουν να συμπεριληφθούν εκ νέου στη λίστα επικρατείας; Ερωτήματα που προς το παρόν δεν έχουν απαντήσεις, όπως χωρίς απάντηση υπάρχει και σε ένα άλλο ερώτημα. Εάν σημερινοί εξωκοινοβουλευτικοί δεν θελήσουν να εκτεθούν στην εκλογική αναμέτρηση κι αν η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές και σχηματίσει κυβέρνηση θα τοποθετηθούν και πάλι σε υπουργικούς θώκους ή θα μείνουν απέξω;

***

H Omicron κτύπησε το Πολεμικό Ναυτικό

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης. Ο αντιναύαρχος Πετράκης είναι εμβολιασμένος και έχει ήπια συμπτώματα της νόσου Covid. Ως αποτέλεσμα της νόσησής του με κορωνοϊό, ο αρχηγός ΓΕΝ δεν θα μεταβεί στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας όπου ξεκινά η ναυπήγηση των 3+1 ελληνικών φρεγατών FDI ή Belh@rra.

***

Τι θα γίνει με την υποχρεωτικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με την ευκαιρία να σημειώσω και τούτο: Τρεις φορές τους τελευταίους 8 μήνες μπήκε στο τραπέζι η υποχρεωτικότητα του εμβολίου για τους ένστολους αλλά και για το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Και τις τρεις φορές δεν ελήφθη απόφαση. Ο λόγος; Δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπους επιβολής μέτρων για αυτούς που αρνούνται. Την τελευταία φορά που ετέθη το θέμα της υποχρεωτικότητας ήταν με την εμφάνιση της μετάλλαξης Omicron, αλλά και πάλι δεν έγινε τίποτα. Και όμως οι επιτελείς πολλές φορές έχουν επισημάνει τι θα συμβεί για παράδειγμα στο πλήρωμα ενός υποβρυχίου ή μιας φρεγάτας εάν κάποιος μολυνθεί;

***

Ο Ανδρουλάκης και η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση

Παρακολούθησα με ενδιαφέρον την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη ένα μήνα μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα τον τρόπο που θα απαντούσε στην ερώτηση, «με ποιον θα συνεργαστεί στις εκλογές και μετά τις εκλογές». Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι στόχος του ιδίου και του κόμματός του είναι από τις επόμενες εκλογές να προκύψει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, που θα δώσει προοπτική στη χώρα, για τους νέους, με διαφάνεια, αξιοκρατία και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, μάλιστα, κατηγόρησε τόσο την κυβέρνηση όσο και την αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας πως, με την πολιτική που ακολουθούν, επιδιώκουν τον «τοξικό δικομματισμό», ενώ τόνισε πως ο ίδιος εγγυάται «την αυτόνομη πορεία» του κόμματός του.

***

Η Ψέριμος, ο γιατρός φαντάρος και ο Πρωθυπουργός

Η Ψέριμος το ακριτικό νησί βόρεια της Κω και απέναντι από την Τουρκία είχε σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 80 κατοίκους. Ψαράδες και κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι είχαν σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα με το καράβι που πηγαίνει είτε στην Κω είτε στην Κάλυμνο. Το νησί εδώ και χρόνια είχε περιφερειακό ιατρείο αλλά δεν υπήρχε γιατρός να το στελεχώσει. Μέχρι σήμερα το πρωί στις 10.30. Την ώρα εκείνη οι κάτοικοι του νησιού είδαν ένα φουσκωτό ταχύπλοο να δένει στο λιμάνι τους. Ήταν ο νέος γιατρός του ακριτικού νησιού. Ο Μενέλαος Σαμαράς που υπηρετεί τη θητεία του στην 80 ΑΔΤΕ ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από τους λιγοστούς κατοίκους που είδαν επιτέλους μετά από χρόνια το όνειρο τους για μόνιμη παρουσία γιατρού στο νησί, να γίνεται πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε τηλεφωνικώς στον στρατιωτικό γιατρό να έχει μια καλή αρχή και θητεία στο νησί, ευχαριστώντας τον προκαταβολικά για τις πολύτιμες υγειονομικές υπηρεσίες που θα προσφέρει στους κατοίκους της Ψερίμου.