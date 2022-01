Xρυσές Σφαίρες 2022 – Διακρίσεις για «Εξουσία του Σκύλου» και «West Side Story»

Μοιρασμένες και με αρκετές ανατροπές φαίνεται να είναι οι βραβεύσεις των Χρυσών Σφαιρών 2022 που ανακοινώθηκαν χωρίς φανφάρες και μέσω Twitter την Κυριακή 9 Ιανουαρίου από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ. Η «Εξουσία του σκύλου» διακρίθηκε τόσο στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής ταινίας όσο και σε εκείνη της σκηνοθεσίας (Τζέιν Κάμπιον), κερδίζοντας επίσης τη Χρυσή Σφαίρα β’ ανδρικού ρόλου (Κόντι Σμιθ Μακφι). Όμως ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς δεν κέρδισε στην κατηγορία του καλύτερου ανδρικού ρόλου αφού το βραβείο δόθηκε στον Γουίλ Σμιθ για το «King Richard» όπου υποδύεται τον πατέρα των πρωταθλητριών του τένις Σερενα και Βένους Γουίλιαμς. Ηδη ο Σμιθ είναι το φαβορί και για το Οσκαρ ανδρικού ρόλου.

Πάντα στο τμήμα του δράματος, έκπληξη αποτελεί η βράβευση της Νικόλ Κίντμαν για τον ρόλο της Λουσίλ Μπολ στο μάλλον μέτριο «Being the Ricardos», την ώρα που η Κρίστεν Στιούαρτ φαινόταν ότι έχει δυναμική για τον ρόλο της Λαίδης Νταϊάνα Σπένσερ στη «Spencer» του Πάμπλο Λαρέν.

Τρεις είναι και οι βραβεύσεις του «West Side Story» στο τμήμα κωμωδία ή μιούζικαλ. Το ριμέικ του Στίβεν Σπίλμπεργκ κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ αλλά η έκπληξη, εδώ, ήταν η βράβευση της άχαρης Ρέιτσελ Ζίγκλερ στον Α γυναικείο ρόλο. Δικαιότατη πάντως η βράβευση της Αριάνα Ντε Μποσέ στην κατηγορία του Β’ γυναικείου ρόλου. Ο Άντριου Γκάρφιλντ κρίθηκε ως ο καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την δουλειά του στο «tick… tick… BOOM!».

Το μικρό ανεξάρτητο και ασπρόμαυρο «Belfast» του Κένεθ Μπράνα αρκέστηκε με το βραβείο καλύτερου σεναρίου, ενώ ένα ακόμη βραβείο προστέθηκε στην ατζέντα της ιαπωνικής ταινίας «Drive my car» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι που κέρδισε στην κατηγορία της διεθνούς ταινίας (κάτι που όλα δείχνουν ότι θα γίνει και στα Οσκαρ).

Καλύτερο κινούμενο σχέδιο κρίθηκε το «Ενκάντο: ένας μαγικός κόσμος», για την μουσική του «Dune: Part One» ο Χανς Τσίμερ κέρδισε την τρίτη Χρυσή Σφαίρα της καριέρας του, ενώ καλύτερο τραγούδι της κινηματογραφικής χρονιάς του 2021 κρίθηκε το ομότιτλο της ταινίας «No time to die» (Φινέας Ο’ Κόνελ, Μπίλι Αιλις).

Τέλος, καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά χρίστηκε το «Succession» για το οποίο ο Τζέρεμι Στρονγκ βραβεύτηκε και ως καλύτερος ηθοποιός δραματικής σειράς. Ο Μάικλ Κίτον για το «Dopesick» χρίστηκε καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά και το ίδιο βραβείο για τις γυναίκες δόθηκε στην Κέιτ Γουίνσλετ για το «Mare of Easttown».