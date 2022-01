Νικς – Σέλτικς – Νικητές οι γηπεδούχοι έπειτα από δραματικό φινάλε

Φινάλε ακατάλληλο για καρδιακούς…

Νιού Γιόρκ ΝΙκς και Μπόστον Σέλτικς, προσέφεραν ένα από τα πιο χορταστικά θεάματα της σεζόν με τους γηπεδούχους να παίρνουν τελικά την νίκη με 108-105 στην εκπνοή…

Οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί χέρι χέρι καθόλη την διάρκεια του ματς, με τον ηγέτη τον Σέλτικς Τζέισον Τέιτουμ να κάνει το 105-105 με δύο δεύτερολεπτά να απόμενουν ακόμη στο ρολόι.

Ωστόσο, εκεί όπου όλα έδειχναν πως το ζευγάρι θα έλυνε τις διαφορές του στην παράταση, εμφανίστηκε σαν από μηχανής θεός ο Μπάρετ ο οποίος με την βοήθεια του ταμπλό, εύστόχησε σε σουτ τριών πόντων με την επαναφόρα χαρίζοντας έτσι με τον πιό… δραματικό τρόπο την νίκη στην ομάδα του.

Jayson Tatum with the TOUGH bucket to tie the game on TNT!

1.5 remaining, NYK ball pic.twitter.com/IFtMQ2rVrg

— NBA (@NBA) January 7, 2022