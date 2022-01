Η Ευρωπαϊκή Ένωση «ανησυχεί πολύ» από την εξέλιξη της κατάστασης στο Καζακστάν και η αποστολή εξωτερικής στρατιωτικής βοήθειας θυμίζει «καταστάσεις που πρέπει να αποφευχθούν», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Video of the first Russian troops unloading in Kazakhstan(according to Russian Defense Ministry) pic.twitter.com/kQ7Z93D72O

«Μεγάλη ανησυχία όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης στο Καζακστάν. Η εξωτερική στρατιωτική βοήθεια θυμίζει καταστάσεις που πρέπει να αποφευχθούν», δήλωσε στον λογαριασμό του στο Twitter, μετά την αποστολή “ειρηνευτικών δυνάμεων” στο Καζακστάν από τη Ρωσία και τους συμμάχους της του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ/ CSTO).

Great concern about developments in #Kazakhstan.

Rights and security of civilians must be guaranteed.

External military assistance brings back memories of situations to be avoided.

EU is ready to support in addressing this crisis.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2022