Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε ο νέος υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Νουρεντίν Νεμπάτ με τη δήλωσή του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν ήταν ανεξάρτητη, αλλά «διοικείται από πλούσιες οικογένειες».

Ο Νουρεντίν Νεμπάτ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του υπουργού Οικονομικών στις 2 Δεκεμβρίου από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προέβη σε αυτά τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN Türk αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ανήκει στο κοινό. Βρίσκεται στα χέρια πέντε οικογενειών», δήλωσε.

«Αυτό είναι τρελό και ντροπιαστικό για την Τουρκία. Η Τουρκία χρειάζεται επαγγελματίες σε κρίσιμες θέσεις», έγραψε στο Twitter ο Τιμ Ας, ανώτερος σύμβουλος της BlueBay Asset Management, στο Λονδίνο.

«Πώς μπορεί ο υπουργός Οικονομικών μιας χώρας του G20 να λέει τέτοιες ανοησίες;» πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή του, ο τούρκος υπουργός, πρώην διευθυντής του κορυφαίου ισλαμικού επιχειρηματικού ομίλου της Τουρκίας MUSIAD, υπερασπιζόταν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας της χώρας του, η οποία μείωσε τα επιτόκια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 14% από τον Σεπτέμβριο, παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Επενδυτές, οικονομολόγοι και η αντιπολίτευση επέκριναν την τράπεζα για τη μείωση των επιτοκίων κατόπιν εντολής του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν τον πληθωρισμό.

«Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εξωπραγματική, παράλογη και γελοία θεωρία συνωμοσίας εκφράστηκε σοβαρά από κυβερνητικό αξιωματούχο σε τηλεοπτική εκπομπή», είπε ο Ιμπραήμ Τουράν, ακαδημαϊκός και πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας.

«Δείτε το κάπως έτσι: είναι σαν να διορίζουν επικεφαλής της NASA έναν άνθρωπο που λέει ότι η Γη είναι επίπεδη. Τι θα πούμε για την οικονομική πολιτική μετά από αυτό;», αναρωτήθηκε.

Ο Ερντογάν απέλυσε τρεις διοικητές κεντρικών τραπεζών και αντικατέστησε τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής από τότε που απέκτησε τις νέες τεράστιες προεδρικές εξουσίες, το 2018.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο τούρκος πρόεδρος είχε πει ότι η κυβέρνησή του υποστήριζε τα χαμηλότερα επιτόκια επειδή το υπαγόρευσε η ισλαμική διδασκαλία.

«Δημόσια επίδειξη ρατσισμού και αντισημιτισμού από τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας – έτσι σκέφτεται και μιλάει η συντριπτική πλειονότητα των ισλαμιστών πολιτικών της Τουρκίας, κυρίως κατ’ ιδίαν, αλλά σε αυτήν την περίπτωση στη δημόσια τηλεόραση», δήλωσε ο Σίναν Σίντι, αναπληρωτής καθηγητής σπουδών ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. «Πώς και γιατί; Δεν υπάρχουν επιπτώσεις ή συνέπειες» τόνισε.

Η ανορθόδοξη νομισματική πολιτική της Τουρκίας προκάλεσε έντονες απώλειες για την τουρκική λίρα, η οποία σημείωσε πτώση 43% έναντι του δολαρίου φέτος, ωθώντας τον Ερντογάν να προσφέρει στους Τούρκους την επιλογή να συνδέσουν τις καταθέσεις τους σε λίρες με την αξία του δολαρίου, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ερντογάν ισχυρίζεται ότι οι πολιτικές του θα μειώσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος έφτασε στο 21,3% τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι οικονομολόγοι λένε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να επιταχυνθεί στο 30% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Αλλες μεγάλες αναδυόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο περιορίζουν τη νομισματική πολιτική για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό.

«Τι παλαβό. Και όλα αυτά τα χρόνια νόμιζα ότι ήταν ΔΕΚΑ οικογένειες», είπε ο Χένρι Μπάρκεϊ, βοηθός ανώτερος συνεργάτης για τις σπουδές στη Μέση Ανατολή, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, απαντώντας στα σχόλια του Νεμπάτ.

