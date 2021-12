Ίλον Μασκ – Επιλέχθηκε ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς» από τους Financial Times

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Inc Ίλον Μασκ είναι το «Πρόσωπο της Χρονιάς» της εφημερίδας Financial Times, δύο ημέρες αφού έτυχε της ίδιας αναγνώρισης από το περιοδικό Time.

Αμέσως, η είδηση έκανε τον γύρο των social media.

