Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κήρυξε σε κατάσταση μείζονος καταστροφής το Κεντάκι, που υπέστη αλλεπάλληλα πλήγματα από ανεμοστρόβιλους την Παρασκευή με αποτέλεσμα να προκληθούν τεράστιες υλικές ζημιές και να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Η απόφαση του αρχηγού του αμερικανικού κράτους άνοιξε τον δρόμο για να χορηγηθεί περαιτέρω βοήθεια από τον ομοσπονδιακό μηχανισμό στην πολιτεία.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Άντι Μπεσίαρ, είχε υποβάλει νωρίτερα χθες Κυριακή επίσημο αίτημα στον Λευκό Οίκο να κηρυχθεί μείζων καταστροφή στην πολιτεία του, ενημέρωσε δημοσιογράφους η επικεφαλής της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο κ. Μπάιντεν έκανε δεκτό το αίτημα χθες βράδυ (σ.σ. σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας).

Ο κυβερνήτης Μπεσίαρ τόνισε πως οι ανεμοστρόβιλοι ήταν οι πιο καταστροφικοί στην ιστορία της πολιτείας του και ότι ακόμη και στιβαρές κτιριακές δομές από ατσάλι και τούβλα ισοπεδώθηκαν. Ένας από τους ανεμοστρόβιλους προκάλεσε καταστροφές διανύοντας 365 χιλιόμετρα, σχεδόν όλα στο Κεντάκι, πρόσθεσε.

Η πόλη Μέιφιλντ ισοπεδώθηκε σχεδόν όλη, υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή από το σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο που άφησε πίσω τουλάχιστον 94 νεκρούς.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει ήδη τους ανεμοστρόβιλους κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» για το ομοσπονδιακό κράτος, κάτι που επέτρεψε την εμπλοκή της FEMA. Όμως σε καταστάσεις «έκτακτης ανάγκης» οι δαπάνες της υπηρεσίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σε περιπτώσεις μείζονος καταστροφής δεν υπάρχει κανένα τέτοιο όριο.

Αυτό θα επιτρέψει στην ομοσπονδιακή υπηρεσία να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους που πλέον δεν έχουν στέγη, τρόφιμα, νερό, ηλεκτρισμό…

Στο εργοστάσιο κεριών Mayfield Consumer Products, που μετατράπηκε σε σύμβολο της καταστροφής, συνεχιζόταν χθες απελπισμένα η αναζήτηση για επιζώντες. Από την εγκατάσταση δεν απέμεινε παρά ένας σωρός από συντρίμμια, ύψους αρκετών μέτρων. Με τη βοήθεια γερανών και μηχανημάτων έργου, σωστικά συνεργεία έψαχναν μεθοδικά για να βρουν επιζήσαντες, αλλά οι ελπίδες έσβηναν.

This pretty much sums it up in :19. #Mayfield #MayfieldTornado #KyWx #WX pic.twitter.com/IcPL4XGtPS

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021