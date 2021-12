Λίβανος – Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη όπλων σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε σε μια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών, σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στον Λίβανο, ανέφερε μια στρατιωτική πηγή, σημειώνοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος προς το παρόν αριθμός τραυματιών.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος του καταυλισμού Άμπου Ράσιντ αλ Μπέικ διέψευσε ωστόσο ότι στην αποθήκη φυλάσσονταν όπλα και πυρομαχικά. Υποστήριξε ότι η αποθήκη ήταν γεμάτη με φιάλες αερίου και οξυγόνου.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική πηγή, η έκρηξη οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην αποθήκη, η οποία βρίσκεται στον καταυλισμό Μπουρτζ αλ Σεμάλι, κοντά στην Τύρο. Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα.

A mosque in Tyre, Lebanon 🇱🇧 just exploded, as a result of the Iranian terror regime’s Hezbollah weapon storage. No word yet on civilian casualties. pic.twitter.com/wwvlTCvbsy

