Τρεις μαθητές έπεσαν νεκροί από πυρά ενός 15χρονου αγοριού σε σχολείο στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC, υπάρχουν και έξι τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και ένας δάσκαλος.

Ο επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι δεν είναι ακόμα γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

Το σχολείο βρίσκεται στην περιοχή Όξφορντ Τάουνσιπ, στο Όκλαντ. Η μικρή κωμόπολη αυτή έχει 22.000 κατοίκους και βρίσκεται 48 χλμ βόρεια από το Ντιτρόιτ.

Οι αρχές συνέλαβαν τον ύποπτο μέσα στο σχολείο και του απέσπασαν ένα πιστόλι.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά αμέσως τα ονόματα του υπόπτου ή των θυμάτων.

MICHIGAN, OXFORD HIGH: 3 dead, 6 injured, a 15 year-old in custody… This mom says her son and some others didn’t want to go to school, implying the threat may have been known.

