Passengers queue at the Kenya Airways ticket sales counter to book flights as several airlines have stopped flying out of South Africa, amidst the spread of the new SARS-CoV-2 variant Omicron, at O.R. Tambo International Airport in Johannesburg, South Africa, November 28, 2021. REUTERS/ Sumaya Hisham

«Ήπια συμπτώματα» εμφανίζουν μέχρι στιγμής οι ασθενείς που μολύνθηκαν με την νέα παραλλαγή Ομικρον του κοροναϊού, σύμφωνα με μία νοτιοαφρικανή γιατρός, η οποία έχει αναλάβει την θεραπεία περίπου 30 ασθενών και έχει παρατηρήσει ανάρρωση των ασθενών χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Έπειτα από καμιά δεκαριά ημέρες, η Ανζελίκ Κέτζι, η οποία είναι επίσης πρόεδρος της Νοτιοαφρικανικής Ιατρικής Ένωσης, παρέλαβε αυτούς τους ασθενείς με θετικό τεστ στον κοροναϊό αλλά με ασυνήθιστα συμπτώματα. «Αυτό που τους έφερε στο γραφείο μου» στην Πρετόρια «είναι η αίσθηση υπερκόπωσης», λέει η ίδια στο AFP. Η πλειονότητα αυτών ήταν άνδρες κάτω των 40 ετών. Λίγο λιγότεροι από τους μισούς ήταν εμβολιασμένοι. Εκτός από την υπερκόπωση, υπέφεραν από μυαλγίες, είχαν ξερόβηχα ή «φαγούρα στον λαιμό», λέει η ίδια. Μόνο λίγοι είχαν χαμηλό πυρετό. Η δρ. Κέτζι ενημέρωσε τις υγειονομικές αρχές στις 18 Νοεμβρίου για «μία κλινική εικόνα που δεν παραπέμπει στην παραλλαγή Δέλτα», δηλαδή την κυρίαρχη παραλλαγή στη Νότια Αφρική. Η ίδια αναφέρει ότι γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα για την παραλλαγή αυτή, την οποία ο ΠΟΥ χαρακτήρισε «ανησυχητική». «Δεν λέω ότι δεν θα είναι μια σοβαρή νόσος», αλλά «προς το παρόν, ακόμη και οι ασθενείς που είδαμε και δεν ήταν εμβολιασμένοι είχαν ήπια συμπτώματα», επισημαίνει. «Είμαι πεπεισμένη ότι πολύς κόσμος στην Ευρώπη έχει μολυνθεί με αυτή την παραλλαγή, αλλά η συγκεκριμένη (παραλλαγή) εντοπίστηκε μόλις πρόσφατα γιατί δεν παρουσίαζε τα συμπτώματα της Δέλτα». Ήδη, πολλές χώρες έχουν καταγράψει κρούσματα της Όμικρον, όπως το Βέλγιο, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία. Περίπου τα τρία τέταρτα των κρουσμάτων κοροναϊού που καταγράφηκαν πρόσφατα στην Νότια Αφρική φέρουν την παραλλαγή Όμικρον. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός παραμένει χαμηλός καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί στη χώρα περίπου 3.000 νέα κρούσματα.