Θλίψη στην F1- «Έφυγε» ο Σερ Φρανκ Ουίλιαμς

Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος της Φόρμουλας 1, καθώς την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα(28/11) το απόγευμα ο θρυλικός Σερ Φρανκ Ουίλιαμς σε ηλικία 79 ετών. Είχε γεννηθεί στις 16 Απριλίου του 1942 και το 1966 ήταν ήδη επικεφαλής της ομάδας του, μπαίνοντας στον μαγικό κόσμο της F1 το 1977.

H αγγλική ομάδα πήρε σε διάστημα 17 ετών (1980-1997) 7 τίτλους, χτίζοντας μία από τις πιο σπουδαίες αυτοκρατορίες στο σπορ, καθώς ιδίως στα 90s ήταν απλά σε άλλο αγωνιστικό πλανήτη.

Το 1986 έμεινε ανάπηρος μετά από ατύχημα, έχοντας χάσει την κίνηση των κάτω άκρων του. Ωστόσο, αυτό δεν τον πτόησε στιγμή, αφού λίγους μήνες μετά επέστρεψε στις πίστες και τα καθήκοντά του.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams

His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1

To know him was an inspiration and privilege

He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK

— Formula 1 (@F1) November 28, 2021