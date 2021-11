Γερμανία – Δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον στη Βαυαρία

Δύο κρούσματα της παραλλαγής «Όμικρον» του κοροναϊού εντοπίστηκαν στη Βαυαρία, στη νότια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τα δύο κρούσματα έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου στις 24 Νοεμβρίου, προτού δηλαδή να χαρακτηριστεί η Νότια Αφρική από τις γερμανικές αρχές «περιοχή παραλλαγής του ιού», και τώρα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου.

Germany says two cases of the new Omicron variant of the coronavirus have been detected in the southern state of Bavaria pic.twitter.com/GsLFW4FW4v

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 27, 2021