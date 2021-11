Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε ένα κρούσμα της νέας παραλλαγής του κορωνοϊού που ανακαλύφθηκε στη Νότια Αφρική και μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μεταδίδεται πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Η παραλλαγή, η οποία ανακαλύφθηκε στα κράτη της νότιας περιοχής της Αφρικής, εντοπίσθηκε στο Ισραήλ.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο που επέστρεψε από το Μαλάουι», ανακοίνωσε το υπουργείο, προσθέτοντας πως υπάρχουν φόβοι για «δύο επιπλέον κρούσματα σε πρόσωπα που επέστρεψαν από το εξωτερικό» και έχουν μπει σε καραντίνα.

Εν τω μεταξύ, στοπ στους ταξιδιώτες από τις περιοχές της νότιας Αφρικής θέτει η ΕΕ, στον απόηχο της διεθνούς ανησυχίας που έχει πυροδοτήσει η εμφάνισης της νέας παραλλαγής του κορωνοϊού, της επονομαζόμενης «μετάλλαξης της Μποτσουάνα».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενό συντονισμό με τα κράτη – μέλη θα προτείνει να ενεργοποιήσει το επείγον μέτρο του τερματισμού των αεροπορικών αφίξεων από την ευρύτερη περιοχή της νότιας Αφρικής, λόγω της ανησυχίας για την παραλλαγή B.1.1.529».

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021